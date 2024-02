POL-GÜ: Berauscht, alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Medikamenten unterwegs - die Polizei der Polizeiinspektion Güstrow zieht mehrere Verkehrssünder aus dem Verkehr

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende wurden im Bereich des Landkreises Rostock mehrere Verkehrssünder durch die Einsatzbeamten der Polizeiinspektion Güstrow festgestellt. Gleich fünf Fahrzeugführer fielen aufgrund ihrer Fahruntüchtigkeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeihauptreviers Güstrow auf.



Am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde aufgrund der auffälligen Fahrweise ein PKW im Sankt-Jürgens-Weg in Güstrow angehalten und ein 61-jähriger Deutscher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor machte der Fahrzeugführer u.a. mit Schlangenlinien, Überfahren einer roten Ampel und die Missachtung des polizeilichen Anhaltesignals auf sich aufmerksam. Während der Kontrolle wurde bei dem 61-Jährigen ein Atemalkohol von 0,87 Promille festgestellt. Weiterhin gab er an, wenige Stunden zuvor ein Schlafmittel zu sich genommen zu haben.



Am gleichen Tag gegen 22:20 Uhr fiel den Beamten ein unbeleuchteter Audi im Stadtgebiet auf, der schließlich in der Schwaaner Straßer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde und mit zwei Männern besetzt war. Fahrzeugführer war hier ein 31-jähriger Ukrainer, der einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille aufwies und zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass der 31-Jährige ein Firmenfahrzeug ohne Kenntnis seines Arbeitgebers nutze. Neben der Trunkenheitsfahrt wird daher auch wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens ermittelt.



Am Sonntagabend konnte in der weiteren Folge gegen 21:40 Uhr in der Ortslage Klueß ein 31-jähriger Deutscher festgestellt werden, der seinen Seat ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Zudem gab er an vor Fahrtantritt einen Joint geraucht, sowie am Freitagabend Kokain konsumiert zu haben. Der Atemalkohol betrug 0,33 Promille.



Am Montagmorgen kurz nach 0 Uhr konnte in der Liebnitzstraße ein Mitsubishi festgestellt werden, dessen 64-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, offenbar aufgrund der Einnahme verschiedener Medikamente nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.



Im Bereich des Polizeireviers Bad Doberan wurde am Freitagabend gegen 18:45 Uhr in Rerik eine 52-jährige Deutsche festgestellt, die aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihrem BMW in der John-Brinckmann-Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang/Gaarzer Hof nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Graben liegen blieb. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500EUR.



Ein ähnlicher Unfallverlauf zeigte sich am Sonntagmorgen gegen 03:10 Uhr auf der L11 zwischen Kröpelin und Altenhagen. Ein 39-jähriger Deutscher befuhr die L11 mit seinem Transporter aus Kröpelin kommend als er ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Leitpfosten und Telefonmast zusammenstieß. Verletzt wurde der Fahrzeugführer nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 39-Jährigen ein Atemalkohol von 1,86 Promille festgestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Gegen alle festgestellten Fahrzeugführer wurden Ermittlungen u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einleitet. Anschließend wurde bei allen eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sofern vorhanden, die Führerscheine sichergestellt.



Weiterhin wurden noch drei weitere Fahrzeugführer festgestellt, die ein Fahrzeug führten, obwohl sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren.



