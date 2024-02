POL-LWL: Hund beißt Kind und Polizisten

Boizenburg (ots) -



Ein 9-jähriges Mädchen und ein Polizeibeamter sind am Samstagnachmittag in Schwartow bei Boizenburg durch einen ausgebüxten Hund angegriffen worden. Dabei wurde das Kind leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen mit ihrer Mutter mit Inlineskates auf dem Gehweg der Ortschaft, als offenbar ein Schäferhundmischling von einem Gehöft lief und das Kind unmittelbar angriff. Durch den Biss stürzte die 9-Jährige und verletzte sich leicht am Arm. Sie wurde zur Wundversorgung und weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein zur Klärung des Vorfalls hinzugezogener Polizeibeamter wurde ebenfalls durch das Tier unvermittelt angegriffen, jedoch blieb es hier bei Sachschäden an der Dienstkleidung. Durch einen Anwohner konnte der Hund in einem Zwinger eingesperrt werden. Der Hundehalter war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Außerdem wurde das Ordnungs- und Veterinäramt über den Sachverhalt informiert.



