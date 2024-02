POL-NB: Kartoffellaster verunglückt

Jürgenstorf / B194 (ots) -



Heute Morgen gegen 06:00 Uhr ist der 73-jährige deutsche Fahrer eines Kartoffellasters auf der B194 kurz hinter Jürgenstorf in Richtung Kittendorf scheinbar nach rechts von der Straße abgekommen. Durch den Unfall riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Fahrzeug und Ladung verteilten sich über die gesamte Fahrbahn bis in den Straßengraben hinein. Nach dem Umkippen kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, jedoch nicht zum Brand.



Die Feuerwehr half dem Fahrer aus dem Führerhaus heraus. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und kam anschließend ins Klinikum.



Die gesamte Straße ist weiterhin auf Höhe des Unfalls gesperrt. Sowohl LKW als auch Kartoffeln müssen noch geborgen werden. Der Schaden beträgt mindestens 50.000 Euro.



Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn muss noch ermittelt werden.



Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis ca. 16:00 Uhr heute Nachmittag andauern.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell