POL-HWI: Jugendliche stehlen Fahrrad

Am späten Nachmittag des gestrigen Tages meldete ein Zeuge drei auffällige Personen am Bahnhof in Wismar, welche um die abgestellten Fahrräder schleichen sollen.



Kurz nach der Meldung gegen 17:00 Uhr konnten Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar drei maskierte Jugendliche feststellen, die mit einem Fahrrad vom Bahnhof flüchteten. Bei der Durchsuchung der 14- bis 16-jährigen Jungen fanden die Beamten unter anderem einen Schlagstock sowie ein Einhandmesser und stellten diese sicher. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell