LKA-MV: Basketballverband MV und ´Wir in MV´ engagieren sich ab sofort gemeinsam für den Basketballsport an unseren Schulen

Rampe (ots) -



Einladung zur Kick-Off Veranstaltung "Basketball macht Schule"

Gemeinsame Presseeinladung von



Landessportbund MV e.V.



Techniker Krankenkasse



Landesmarketing MV



Medienanstalt MV



Provinzial Nord Brandkasse AG und



Landeskriminalamt MV



Das landesweite Schulprojekt "Wir in MV" wird mit dem Start in das 2. Schulhalbjahr um ein weiteres Projektangebot durch den Projektpartner LSB MV e.V. bereichert. Neben dem bereits bestehenden sportlichen Angebot "Schule in Bewegung" können sich Schülerinnen und Schüler der Grund- und Orientierungsstufe in einer Basketball-Schnupperstunde ausprobieren und Lehrkräfte ab sofort von dem Angebot "Basketball macht Schule" Gebrauch machen. Damit wird dem Wunsch nach einem zusätzlichen Sport- und Bewegungsangebot im Rahmen von "Wir in MV" Rechnung getragen.



"Das Match kann beginnen", heißt es zur Auftaktveranstaltung für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Kooperativen Regionalen Schule und des Gymnasiums Sternberg. Zum Kick-off-Event laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein.



Wann: 29. Februar 2024, 10.00 Uhr - 11.30 Uhr

Wo: Sporthalle der KGS Sternberg, Seestraße 1 a



Mit professioneller Unterstützung durch den Basketballverband MV sollen neben dem Spaß an der Bewegung Grundtechniken sowie Spielregeln des Basketballsports vermittelt werden. "Alles ausprobieren, was den Basketball ausmacht", so die Initiatoren. "Das Ziel ist, Basketball-Begeisterung bei den Schülern zu schaffen." Teilnehmende Schülerinnen und Schüler können sich auf dem Spielfeld beim Dribbeln, Fangen und Werfen ausprobieren und in einem ersten Spiel das erworbene Wissen umsetzen.



Ansprechpartnerin:



Carol Stec-Winter



Landeskriminalamt MV



Koordinierungsstelle Schulprojekt



Tel.: 03866 64 6123



Mail: kontakt@wir-in-mv.de



www.wir-in-mv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Michael Schuldt

Telefon: 03866/64-8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell