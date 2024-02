POL-HWI: Zeugen gesucht nach Einbruch in Restaurant

Wismar (ots) -



In der Nacht zum 23. Februar ist es in einem Restaurant am Wismarer Hafen zu einem Einbruch gekommen, bei dem ein Tresor entwendet wurde.



In der Zeit vom 22. Februar 23:00 Uhr bis zum 23. Februar 07:30 Uhr sollen der oder die unbekannten Täter in das Lokal eingedrungen sein und einen Tresor entwendet haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.



Kräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am Tatort und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.



Zeugen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen auf der Hafenhalbinsel gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell