POL-HWI: Polizei fasst Graffiti-Sprayer

Am frühen Morgen des gestrigen Tages konnten Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar einen Mann stellen, der dabei war, Graffiti an eine Hauswand in der Gerberstraße in Wismar zu sprühen.



Gegen 05:00 Uhr beobachtete eine Zeugin den Mann bei der Sachbeschädigung und informierte umgehend die Polizei. Beim Anblick der herannahenden Streifenwagen versuchte der Täter zu flüchten, konnte durch Polizeikräfte jedoch aufgehalten werden. Die Beamten stellten die Identität des 36-jährigen Deutschen fest und durchsuchten ihn. Dabei konnten einige Tatmittel aufgefunden werden.



An der Hauswand entstand durch die Graffiti ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



