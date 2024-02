POL-LWL: PKW prallte gegen Verkehrsschild und Weidezaun - Fahrerin alkoholisiert

Ludwigslust (ots) -



Mit einem Atemalkoholwert von 2,21 Promille hat die Polizei in Ludwigsust am Sonntagabend eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 61-Jährige soll zuvor mit ihrem PKW gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Weidezaun geprallt sein. Zeugen hatten die Polizei informiert und über die Schlangenlinienfahrt der Autofahrerin berichtet. Kurze Zeit später konnte die Polizei die 61-Jährige wenige Hundert Meter von der letzten Unfallstelle entfernt feststellen. Sie wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt und ihr Führerschein sichergestellt worden.



