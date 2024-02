POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden SUV von Privatgrundstück in Prebberede

Prebberede (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter vermeintlich in der Nacht zum 24.02.2024 in der Ortschaft Prebberede einen PKW entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei Güstrow wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls.



Laut bisherigen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen hatte der Eigentümer sein Fahrzeug zuletzt am Abend des 23.02.2024 auf dessen Grundstück gesehen. Etwa gegen 03.30 Uhr habe der Geschädigte dann den Diebstahl festgestellt. Wie sich die unbekannten Täter Zugang zu dem circa vier Jahre alten Fahrzeug verschaffen konnten ist gegenwärtig unklar, da beide Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Geschädigten sind.



Der Stehlschaden wird gegenwärtig mit etwa 20.000 Euro beziffert.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell