POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen in Schwerin

Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach einem vermissten 36-Jährigen aus dem Stadtteil Mueßer Holz. Der Gesuchte ist seit dem 23.2. aus dem Klinikum am Lewenberg abgängig und seither unbekannten Aufenthaltes. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Syrer dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Die polizeilichen Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Erfolg geführt und dauern an.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



Von schlank-dünner Statur, ca. 170 cm groß, kurze schwarze, leicht ergraute und gelockte Haare, trägt Dreitagebart, vermutlich bekleidet mit roter Daunenjacke, dunkler Hose; hat vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich.



Ein Bild des Vermissten befindet sich hier:



https://fcld.ly/vermpsn0226



Wer die Person gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über den Notruf unter 110 zu melden.



