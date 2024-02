POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ostseebad Heringsdorf (ots) -



Am 25.02.2024 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der L 266 im

Ostseebad Heringsdorf im Landkreis Vorpommern Greifswald ein

Verkehrsunfall. Der 88-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die

Neuhofer Straße in Richtung Ahlbeck. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw

VW befuhr die Neuhofer Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus

noch ungklärter Ursache kam der 88-jährige Fahrzeugführer in einer

Kurve in den Gegenverkehr und fuhr frontal in das entgegenkommende

Fahrzeug.

Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer schwer und die jeweiligen

Beifahrer im Alter von 49 und 59 Jahren leicht verletzt. Alle

Personen sind deutsche Staatsbürger aus der Region. Die Verletzten

wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser

Wolgast und Anklam verbracht. Es waren drei Rettungswagen und ein

Notarztwagen im Einsatz. An beiden Pkw entstand insgesamt ein

Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr

fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es

traten ebenfalls Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen aus. Zur

Beseitigung kam die Freiwillige Feuerwehr Bansin / Heringsdorf zum

Einsatz. Die Fahrbahn war in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei

Stunden voll gesperrt.





