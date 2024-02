POL-NB: Verdacht der Brandstiftung an einem Lkw

Usedom (ots) -



Am 25. Februar 2024 wurde die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald gegen 19:50 Uhr über den Brand eines Lkw in der

Stolper Straße in Usedom informiert. Daraufhin kam die Freiwillige

Feuerwehr Usedom mit 18 Kameraden zum Einsatz. Betroffen war ein zu

Wohnzwecken umgebauter Lkw auf einem privaten Grundstück. Die

Feuerwehr konnte den brennenden Lkw schnell löschen.

Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht der vorsätzlichen

Brandstiftung. Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz und hat die

Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

5.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für Personen bestand nicht.







Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg







