POL-HRO: Sachbeschädigung an ukrainischem Fahrzeug

Unbekannte Tatverdächtige haben durch das Aufbringen von

Schmierereien und Einritzen von Hakenkreuzen ein geparktes Fahrzeug

in Steinhagen beschädigt. Der Geschädigte ist ukrainischer

Staatsangehöriger. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem ukrainischen

Jahrestag steht oder einen anderen Bezug hat, konnte bei der

Anzeigenaufnahme am 25.02.2024 nicht ermittelt werden. Die

Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.



