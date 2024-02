POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkohol und mit einer Leichtverletzten

Wolgast (ots) -



Am 24.02.2024 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B111 in der Ortslage Gützkow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 47-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Skoda kam von einem angrenzenden Tankstellengelände und beabsichtigte nach links in die Ortschaft Gützkow abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW VW Golf eines 51-jährigen ungarischen Fahrzeugführers, welcher auf der B111 in Richtung Ortsausgang fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000,-EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde beim 51-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die 47-jährige Fahrzeugführerin wurden bei dem Unfall leichtverletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Greifswald gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B111 für ca. 1,5 h vollgesperrt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell