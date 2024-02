POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses

Güstrow (ots) -



Am Sonntagmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem

Dachstuhlbrand in der Güstrower Innenstadt. Ein Anwohner konnte aus

dem oberen Bereich des Wohnhauses Brandgeruch und leichten Rauch

wahrnehmen. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich

der Brand. Die Anwohner wurden für den Zeitraum der Löscharbeiten aus

dem Haus evakuiert. Keiner der Bewohner wurde verletzt.

Aufgrund des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand

schnell unter Kontrolle gebracht und die Ausbreitung auf andere

Bereiche verhindert werden. Lediglich die obere Wohnung ist derzeit

nicht mehr bewohnbar.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren

wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.



