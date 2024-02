POL-NB: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.02.2024, gegen 21:00 Uhr, teilten mehrere Zeugen eine

Schlägerei zwischen ca. 20 Personen in Neubrandenburg auf Höhe der

Rathauspassage am Friedrich-Engels-Ring mit. Nach derzeitigem

Kenntnisstand traf eine sechsköpfige Personengruppe, bestehend aus

17- und 18-jährigen Deutschen, auf eine größere Gruppe von

Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Den Aussagen der

sechsköpfigen Gruppe zu Folge wurden sie nach einem kurzen

Wortgefecht ohne ersichtlichen Grund mit Schlägen und Tritten

angegriffen. Hierbei wurden drei der sechs Deutschen leicht verletzt.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Gruppe der

Angreifer bereits fußläufig vom Tatort entfernt. Im Zuge der sofort

eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten 14 Tatverdächtige

festgestellt werden. Diese sind syrischer, tunesischer und

aserbeidschanischer Herkunft und zwischen 15 und 22 Jahre alt. Gegen

sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



