POL-HRO: Fünf schwerverletzte Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Westtangente in Wismar

Am frühen Samstagabend kam es auf der Westtangente in Wismar zu einem

Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach gegenwärtigem Stand der

Verkehrsunfallaufnahme geriet der Unfallverursacher aus bisher

unbekannten Gründen auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Eine ihm

entgegenkommende Fahrzeugführerin leitete ein Ausweichmanöver ein,

konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Ihr

Fahrzeug kam auf einer Schutzplanke zum Stehen. Die fünf Insassen

beider Fahrzeuge wurden aufgrund ihrer Verletzungen zur weiteren

ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht, einer

von ihnen mittels Rettungshubschrauber.



Die unfallbeteiligen Fahrzeuge waren in Folge der Kollision nicht

mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die

Westtangente musste zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme, sowie für

die Bergungs- und Räumungsmaßnahmen, für mehrere Stunden gesperrt

werden. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 30.000EUR.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der

DEKRA zum Einsatz gebracht. Bei allen Beteiligten handelt es sich um

deutsche Staatsangehörige.



