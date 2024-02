POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock U23 und dem FSV Zwickau

Rostock (ots) -



Am heutigen Samstag fand im Rostocker Ostseestadion das Fussballspiel in der Regionalliga Nordost zwischen dem F.C. Hansa Rostock U 23 und dem FSV Zwickau statt.



Bei der im Vorfeld als Risikospiel eingestuften Begegnung, die von knapp 180 Kräften der Landespolizei MV begleitet wurde, konnten keinerlei Störungen vor, während oder nach dem Spiel verzeichnet werden. Auch die Anreise der knapp 300 Gästefans verlief ohne Zwischenfälle.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:45 Uhr vorliegenden Informationen.



