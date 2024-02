POL-LWL: Wohnungsdurchsuchung aufgrund des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes

Boizenburg (ots) -



Wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines 31-Jährigen in Boizenburg durchsucht. Hintergrund waren Hinweise zu einem Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation und im Besitz einer illegalen Schusswaffe befinden soll. Zudem bestand die Gefahr einer Selbstgefährdung oder einer Gefährdung anderer.



Im Zuge der Durchsuchung, bei der auch das Spezialeinsatzkommando des LKA M-V zum Einsatz kam, hat die Polizei keine illegalen Waffen aufgefunden. Dennoch prüft die Polizei, ob ein Straftatverdacht gegen den Mann besteht. Zumal er wiederholt Drohungen gegen eine Frau ausgesprochen hat.



