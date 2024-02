POL-HRO: Doppelte Amtseinführung in Rostock - Einladung an die Medien

Rostock (ots) -



Am Mittwoch, dem 28. Februar 2024, werden im Polizeizentrum Rostock der Erste Polizeihauptkommissar Stefan Damrath als Leiter des Polizeihauptreviers Rostock Reutershagen und die Erste Polizeihauptkommissarin Adriana Ott-Ebert als Leiterin des Polizeireviers Rostock Lichtenhagen in ihre Ämter eingeführt. Die feierliche Amtseinführung wird durch den Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Herrn Christian Pegel, vorgenommen.



Interessierte Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.



Wann: Mittwoch, 28. Februar 2024 um 10:30 Uhr



Wo: Polizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock.



