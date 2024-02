POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in der KTV

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Donnerstag, 22.02.2024, ein Einbruch in ein Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rostock festgestellt wurde.



Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Aus diesem entwendeten die Täter Werkzeuge im Wert von 12.000 Euro. Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr bemerkte den Einbruch gegen 09:00 Uhr am Donnerstagvormittag und informierte die Polizei.



Der hinzugerufene Kriminaldauerdienst sicherte Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an.



