POL-LWL: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Landstraße 05

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 05 bei Brahlstorf wurden beide Fahrzeugführer leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe des Abzweiges Düssin zum Zusammenstoß der PKW, wobei ein 46-jähriger Autofahrer über Schmerzen im Fuß klagte und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte Schmerzen im Rücken, jedoch war eine ärztliche Versorgung nicht notwendig. Beide PKW waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Landstraße 05 musste für Bergungs- und Räumungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache, wobei ein Vorfahrtsfehler derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



