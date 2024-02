POL-GÜ: Angriff auf Solarparks im Landkreis Rostock

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen erging gegen 00:45 Uhr im Polizeirevier Sanitz der Hinweis, dass sich unbekannte Täter Zutritt zum Solarpark in Nustrow verschafft und dortige Baucontainer aufgebrochen haben. Genaue Angaben zum Stehlgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Bereits am vergangenem Samstagabend wurden hier 20 Trommeln Solarkabel im Wert von 30.000EUR entwendet.



Weiterhin wurde am gestrigen Tag ein Diebstahl von einem Solarpark in Pölchow angezeigt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gleich vier Mal seit Dezember 2023 immer wieder gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark und entwendeten PV-Kabel im Wert von insgesamt 50.000EUR.



Die Kriminalpolizei in Sanitz und die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermitteln nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



