POL-GÜ: Einbrecher nutzen Urlaubszeit aus und stehlen E-Bikes und E-Scooter in Krakow

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub bemerkte ein Anwohner am gestrigen Tag, dass bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu seinem Fahrradschuppen im Krakower Windfang verschafften und aus diesem vier E-Bikes und zwei E-Scooter entnahmen. Die Tatzeit muss sich zwischen dem 12.-22.02.2024 ereignet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder Diebesgut geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell