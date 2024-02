POL-HRO: Einsätze anlässlich des Sturms im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock - Stand 23.02.2024 05:30 Uhr

Rostock (ots) -



Durch den derzeit anhaltenden Sturm kam es in der Nacht von

Donnerstag zu Freitag (22.02. zum 23.02.2024) zu sieben der Polizei

gemeldeten Schäden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Rostock.

Überwiegend betroffen waren dabei der Landkreis Nordwestmecklenburg

(5), der Landkreis Rostock (1) und Parchim (1).

Gegen 01:20 Uhr wurde der Polizei ein umgestürzter Baum gemeldet,

welcher auf der Landesstraße 3 zwischen Pingelshagen und Nienmark,

nördlich von Schwerin, liegen soll. Kameraden der Feuerwehr beräumten

den Baum.

In der Straße "Neuhofer Weiche" in Parchim knickte gegen 02:00 Uhr

der Mast einer Telefonleitung um und drohte in der weiteren Folge auf

die Straße zu fallen. Hier musste die Feuerwehr die Leitung kappen um

den Telefonmast gesichert ablegen zu können. Die Telekom wurde

anschließend über den Schaden informiert.

Einen weiteren umgestürzten Baum meldete ein Hinweisgeber gegen 03:10

Uhr. Dieser lag auf der Landesstraße 41 bei Krembz in Richtung

Gadebusch.

Um 03:17 Uhr folgte die nächste Meldung, dass auf der Landesstraße 12

zwischen Bad Doberan und Heiligendamm ein Baum liegt.

Auch hier erfolgten die Beseitigungen durch Kameraden der Feuerwehr.

Der nächste umgefallene Baum wurde der Polizei um 03:25 Uhr gemeldet.

Dieser fiel auf einen Dorfweg zwischen Parber und Törberhals nördlich

von Rehna.

Um 04:21 Uhr folgte ein weiterer Baum auf der Fahrbahn der

Kreisstraße 25 zwischen Perlin und Badow (LK NWM).

Um 05:20 Uhr kam es zu einem Unfall eines Pkw-Fahrers mit einem

umgestürzten Baum im Bereich Cramonshagen. Die Maßnahmen an der

Unfallstelle dauern aktuell noch an. Hier kommt auch ein

Rettungswagen zum Einsatz.



Fahrzeugführer werden gebeten, insbesondere die wenig befahrenen

Nebenstraßen, auch in den kommenden Stunden vorsichtig und

vorausschauend zu befahren.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell