POL-NB: Vollsperrung BAB 20 Höhe PP Demminer Land nach LKW-Unfall

Am 23.02.2024 gegen 01:45 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen, Höhe Parkplatz "Demminer Land" in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW, welcher aktuell zur Vollsperrung der BAB 20 führt. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr der 31-jährige polnische Fahrzeugführer eines mit Fisch beladenen LKW Scania die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Nach Abgaben des Fahrzeugführers wich er einem auf der Fahrbahn befindlichen Tier nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte die Mittelleitplanke auf einer Länge von ca. 100m. Der LKW verkeilte sich teilweise in der Leitplanke, wobei auch der Kraftstofftank beschädigt wurde. Fahrbahn wurde durch Erdreich und Betriebsstoffe verschmutzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle wurde BAB 20 voll gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in die führen Morgenstunden andauern. Eine Umleitung (U22) ist eingerichtet.



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



