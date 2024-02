POL-LWL: Zwei Wildunfälle mit Wolf innerhalb weniger Tage

Parchim/Rastow/Stolpe (ots) -



Auf den Autobahnen 14 und 24 ereigneten sich innerhalb weniger Tage zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Wolf von einem Fahrzeug erfasst wurde. Am Mittwochabend kollidierte ein 42-jähriger Autofahrer auf der BAB 24 nahe der Anschlussstelle Parchim mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werde. Zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.



In der Nacht zum 13. Februar erfasste ein LKW auf der BAB 14 Höhe Rastow einen Wolf. Auch hier verendete das Wildtier an der Unfallstelle. Am LKW des 67-jährigen Fahrzeugführers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Personen wurden bei beiden Unfällen nicht verletzt. Die Wolfskadaver wurden geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell