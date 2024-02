POL-HRO: Betrüger in Rostock unterwegs - ein Tatverdächtiger ermittelt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen gegen einen 28-jährigen Mann aufgenommen, nachdem dieser am gestrigen Mittwoch in Rostock als Spendensammler aufgefallen war.



Am vergangenen Mittwoch, 21.02.2024, meldete sich gegen 17:30 Uhr ein Zeuge und informierte die Rostocker Polizei über drei verdächtige Spendensammler in einem Baumarkt im Stadtteil Evershagen. Die drei Männer sollen vor Ort um Spenden für eine gemeinnützige Organisation gebeten haben. Dabei gaben sie sich selbst als taubstumm aus. Als die Männer durch Mitarbeiter angesprochen wurden, versuchten die Tatverdächtigen den Markt zu verlassen. Ein 28-jähriger Mann konnte durch das Personal festgehalten werden. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Identität des Mannes feststellen und nahmen Anzeige wegen des Verdachts des Betruges auf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Begleiter des 28-jährigen Rumänen nicht mehr angetroffen werden.



Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell