POL-LWL: Täter stiehlt Einnahmen aus Supermarktkasse

Nach einem Aufbruch einer Supermarktkasse am Mittwochabend in Pampow konnte der unbekannte Täter mit Einnahmen im höheren dreistelligen Bereich fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Nach Zeugenaussagen befanden sich nur noch wenige Kunden im Supermarkt in der Ahornstraße, als eine Kassiererin gegen 19:50 Uhr einen Mann an der unbesetzten Kasse bemerkte. Der Täter habe die Kasse gewaltsam geöffnet und ergriff daraufhin mit den Einnahmen die Flucht zu Fuß in Richtung Ahornstraße/Schwerin.



Zeugen schätzten das Alter des Täters zwischen 25 und 27 Jahre. Er soll eine hellblaue Daunenjacke getragen haben, ist etwa 1,95cm groß und hat eine schlanke Figur. Neben dunkelblonde, kinnlange Haare waren ein Tattoo unter dem rechten Auge sowie weitere Tattoos im Halsbereich auffällig. Hinweise zur Person oder zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen, die wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



