POL-GÜ: Ehepaar verliert 25.000EUR durch Anlagenbetrug

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Bei der Kriminalpolizei in Bad Doberan wurde am gestrigen Tag ein Betrugsfall angezeigt, bei dem ein deutsches Ehepaar aus dem Bereich Rerik um 25.000EUR betrogen wurde. Die Eheleute, 75 und 85 Jahre alt, wurden im November 2022 über eine Vergleichsplattform auf eine Firma aufmerksam, die Festgeldanlagen mit guten Zinskonditionen anbot. Aufgrund dessen legten die Eheleute schließlich 25.000EUR mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten bei der Firma an. Da nach Ablauf des vereinbarten Zeitraumes wie vereinbart kein Zahlungseingang zu verzeichnen war und eine Kontaktaufnahme mit der Firma misslang, erstatteten die Geschädigten nun Anzeige wegen des Verdachts des Betruges.



