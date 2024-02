POL-NB: Einsatz mit SEK-Beteiligung in Kummerow

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Morgen gab es eine geplante Durchsuchungs-Maßnahme der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Beim Betreten des Durchsuchungsobjektes in Kummerow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte durch Spezialeinheiten des LKA M-V trat der Beschuldigte den Einsatzkräften mit einer Schusswaffe gegenüber. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch gegen den Beschuldigten dieser Maßnahme.



Der 70-jährige Mann erlitt eine nicht lebensbedrohliche Verletzung am Bein. Es wurde daraufhin ein Rettungswagen angefordert. Der Verletzte wird derzeit im Klinikum Neubrandenburg behandelt.



Weitere Informationen zu dem Einsatz können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell