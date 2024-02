POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden E-Auto von Autohaus in Güstrow

Güstrow (ots) -



In der Zeit von Dienstagabend 18:00 Uhr bis Mittwochmorgen 08:45 Uhr wurde von einer Parkfläche eines Güstrower Autohauses am Lindbruch ein Vorführwagen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei dem entwendeten Elektrofahrzeug handelt es sich um einen weißen Kia EV6 mit einem Wert von über 70.000EUR. Bereits vor einigen Wochen wurde dort ein Fahrzeug, ebenfalls ein Kia entwendet, der auf der BAB 19 zwischen Waren und Röbel als Pannenfahrzeug festgestellt und im Anschluss sichergestellt wurde.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



