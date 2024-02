POL-SN: Autofahrerin kam bei Verkehrsunfall ums Leben (Erstmeldung)

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall in der Ratzeburger Straße in Schwerin Lankow ist am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Aktuell ist der Verkehr in dem Bereich voll gesperrt. Aus nach unbekannter Ursache stießen vier Fahrzeuge ineinander. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Weitere Informationen folgen.



