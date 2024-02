POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Wildschweinrotte auf der BAB 19- Fahrzeugführer leicht verletzt

Güstrow/ Dummerstorf (ots) -



Am heutigen Donnerstagmorgen kurz vor 05:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Audi A4 die BAB19 auf der Richtungsfahrbahn Nord als er zwischen den Anschlussstellen Rostock Nord und Überseehafen mit einer auf der Fahrbahn stehenden Wildschweinrotte zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der aus Rostock stammende Fahrzeugführer leicht und wurde zur weiteren Behandlung in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste im Anschluss geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Drei Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell