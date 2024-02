POL-HRO: Autofahrer kollidiert nach Verkehrsunfall Wild frontal mit Leitplanke

Güstrow (ots) -



Am Abend des 21.02.2024 kam es auf der L14 zwischen Güstrow und

Glasewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohem

Sachschaden.



Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mercedes GLC seich nach

eigenen Angaben zwei Rehen, welche plötzlich auf die Fahrbahn liefen,

ausgewichen.

Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in

eine dort beginnende Leitplanke.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden

und die Leitplanke wurde auf mehreren Metern stark deformiert.



