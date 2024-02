POL-SN: Alkoholfahrer sind weiterhin im Fokus der Polizei

Schwerin (ots) -



Mobile Verkehrskontrollen der Polizei deckten gestern drei Alkoholfahrten in Schwerin auf.



Gegen 10:30 Uhr geriet ein 53-Jähriger Autofahrer wegen mangelnder Ladungssicherung in den Fokus der Polizei. Während der Kontrollmaßnahme im Bereich der Rogahner Straße nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Deutschen wahr, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der Fahrer muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten.



Im Stadtteil Mueßer Holz kontrollierten die Beamten gegen 13:45 Uhr einen Radfahrer und gegen Mitternacht einen weiteren Autofahrer. Beide Männer fielen aufgrund ihrer Fahrweise auf. Der 44-jährige Radfahrer stürzte beim Fahren mehrmals zu Boden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Deutschen ebenso untersagt wie dem 33-jährigen ukrainischen Autofahrer. Der ukrainische Mann war im Bereich Max-Planck-Straße mit 1,29 Promille unterwegs. Beide Fahrer mussten Blutprobenentnahmen über sich ergehen lassen und sie müssen sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.



Die Schweriner Polizei beteiligt sich an der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN". Der Themenschwerpunkt liegt in diesem Monat im Bereich "Alkohol & Drogen & Medikamente".



