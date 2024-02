POL-NB: 2,6 Promille - Heimfahrt im Streifenwagen

Demmin (ots) -



Mit etwa 2,6 Promille haben Beamte im Stadtgebiet von Demmin auf Streife gestern Abend gegen 22:45 Uhr eine Frau am Steuer ihres Autos festgestellt. Bis es überhaupt zum Anhalten und Pusten kommen konnte, versuchten die Beamten ein paar Minuten zunächst erfolglos mit Anhaltesignal, Lichthupe, Blaulicht und Sirene, die Frau überhaupt zum Stehenbleiben zu bewegen. Sie fuhr weiter auffällig teils in Schlangenlinien und teils abrupt bremsend. Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt wenig los, so dass sie keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdete.



Erst als der Streifenwagen neben ihr fahren konnte und die Beamten ihr gestikulierend klar machten, dass sie anhalten soll, stoppte die Fahrerin. Der erfolgreiche Versuch zu Pusten ergab dann, dass die 62-jährige Deutsche wahrscheinlich mehr als nur ein Glas Wein getrunken hatte.



Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle ist erfolgt. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Beamten nahmen sie mit zur Blutprobenentnahme ins Klinikum und brachten sie anschließend im Streifenwagen wurde sie sicher nach Hause gebracht.



Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



