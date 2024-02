POL-GÜ: Täter stehlen Zubehörteile von Kleinbagger bei Bützow

Güstrow/ Bützow (ots) -



In der Zeit von Montag 17:30 Uhr bis Dienstagmorgen 07:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle zwischen Neukirchen und Klein Belitz bei Bützow Zubehörteile zu einem Kleinbagger. Weiterhin wurde eine Scheibe des Baggers durch die Täter beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000EUR. Die Kriminalpolizei Bützow führt diesbezüglich die weiteren Ermittlungen.



