POL-ANK: Nachtrag: 60-Jährige verliert 65.000 Euro durch Trickbetrug

Wie in der gestrigen Pressemitteilung um 17:10 Uhr mitgeteilt, erschien eine 60-jährige Deutsche am 19.02.202 auf dem Polizeirevier Heringsdorf, um einen Betrug anzuzeigen (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5718478). Über einen Zeitraum von einem halben Jahr hat die 60-Jährige diverse Überweisungen an Konten im In- und Ausland getätigt, um einem Chatbekannten bei der Auslösung eines Pakets auszuhelfen.



Die Frau reichte am 20.02.2024 eine genaue Auflistung der unterschiedlichen Überweisungen nach. Dabei stellte sich heraus, dass der eingetretene Schaden deutlich höher ausfällt, als bisher angegeben. Der 60-Jährigen ist somit nicht nur ein Schaden von 65.000 Euro, sondern fast 100.000 Euro entstanden.



