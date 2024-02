POL-ANK: Busfahrer auf der Gützkower Landstraße mit 2,13 Promille durch Verkehrskontrolle gestoppt

Greifswald (ots) -



Heute Nachmittag (20.02.2024) gegen 14:15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, um einen Bus zu melden, der in Schlangenlinien fahren und auch bereits mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein soll. Das Fahrzeug wurde daraufhin auf der Gützkower Landstraße durch die Polizei gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Im Klinikum Greifswald wurde anschließend eine Blutprobenentnahme bei dem 45-Jährigen durchgeführt. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und letzteres einem Mitarbeiter der Busfirma übergeben.



Durch den Hinweis des Zeugen sowie das umgehende Eingreifen der Polizeibeamten konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen den Fahrzeugführer des Intouro/Mercedes Benz wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



