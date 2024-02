POL-NB: Frau fällt auf dreiste Diebe herein

Neubrandenburg (ots) -



Am vergangenen Freitag, den 16.02.2024, um ca. 14:00 Uhr wurde eine ältere Dame vor ihrer Haustür in der Clara-Zetkin-Straße in Neubrandenburg von zwei ihr unbekannten Personen angesprochen. Diese boten ihr an, ihren Einkauf und den Rollator die Treppe hochzutragen. Eigentlich sehr hilfsbereit...dachte die Dame.



Während sie sich mit einer der beiden Personen im Wohnzimmer unterhielt, betrat die andere Person ohne ihr Wissen das Schlafzimmer und durchsuchte den Kleiderschrank der älteren Dame. Der Täter entwendete diversen Goldschmuck im Wert von ca. 5.000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Derzeit liegen im Rahmen der Ermittlungen folgende täterbezogene Anhaltspunkte vor:



Männliche Person:



- ca. 1,70m groß

- stämmige Statur

- südländischer Hauttyp, auffallend breiter Kopf

- dunkle Haare, ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild

- ca. 30-40 Jahre alt



Weibliche Person



- klein, ca. 1,60m groß

- schlanke Statur

- asiatischer Phänotypus, Akzent

- dunkle Haare, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

- ca. 30-40 Jahre alt



Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Teilen Sie Hinweise bitte der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224 oder über die Online-Wache (www.polizei.mvnet.de) mit.



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

