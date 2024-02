POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Raubstraftat in Zarrentin

Zarrentin (ots) -



In Zarrentin ist am späten Montagabend ein 16-jähriger Jugendlicher eigenen Angaben zufolge Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach Aussagen des Jugendlichen, der am Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattete, habe ihn nahe des Parkplatzes hinter dem Getränkemarkt in der "Breite Straße" gegen 22:00 Uhr ein unbekannter Mann angesprochen und unter Vorhalt eines Messer Bargeld gefordert. Das Opfer sei daraufhin zunächst geflüchtet, dann aber von dem Täter eingeholt worden. Als der Täter den Jugendlichen erneut mit dem Messer bedrohte, übergab der 16-Jährige dem Unbekannten dann seine Geldbörse und auch das Smartphone. Der dunkelhaarige Täter, der daraufhin samt Beute in unbekannte Richtung flüchtete, soll ca. 185 Zentimeter groß und muskulös gewesen sein und einen Vollbart sowie eine Brille getragen haben. Bekleidet war der Täter mit einer weißen Hose und einer schwarzen Jacke der Marke "Pitbull". Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) bittet jetzt um Hinweise zum Tatgeschehen bzw. um Hinweise zum Tatverdächtigen.



