POL-ANK: Zwei Einbrüche in die Förderschule ´Janusz - Korczak´ in Wolgast

Im Zeitraum vom 18.02.2024 bis zum 20.02.2024 kam es in Wolgast in der Förderschule "Janusz - Korczak" gleich zu zwei Einbrüchen.

Am 18.02.2024 gegen 16:00 Uhr sowie in der Nacht zum 20.02.2024 gegen 01:30 Uhr haben sich bisher unbekannte Personen Zugang zur Förderschule "Janusz - Korczak" in Wolgast verschafft. Es kam zu Verwüstungen in verschiedenen Räumen sowie zu Sachbeschädigungen im Schulgebäude und auf dem Außengelände der Schule. Außerdem wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Spuren am Tatort gesichert. Es wird derzeit von einem Zusammenhang der beiden Einbrüche ausgegangen.



Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



