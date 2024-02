POL-NB: Wieder Handtaschen in Supermärkten gestohlen - Warnhinweise

Neubrandenburg (ots) -



In den vergangenen Tagen wurden erneut Handtaschen in Einkaufsmärkten in der Neubrandenburger Oststadt aus Einkaufswagen gestohlen (vgl. PM der Polizei dazu vom 12.02. - s. unten).



Wieder wurden Frauen (74 bzw. 69 Jahre alt) beim Stöbern in den Einkaufsregalen zu Opfern. Ihre Handtaschen hatten sie dabei einen Augenblick aus den Augen gelassen. Zusammenhänge zu weiteren Taten sind wahrscheinlich.



In mindestens einem der aktuellen Fälle haben der oder die Täter die Gelegenheit genutzt und mit der EC-Karte mehrfach Geld vom Konto des Opfers abgehoben. Dadurch erhöht sich die Schadenssumme in dem Fall auf etwa 700 Euro.



Abgesehen davon haben Opfer natürlich nun Kosten und Wege, um Papiere, die teilweise mit gestohlen werden, neu zu beantragen.



Die Polizei warnt davor, Handtaschen oder andere Wertgegenstände in den Einkaufswagen zu legen oder daran zu hängen. Alle Habseligkeiten sollten während des gesamten Einkaufs am Körper getragen werden. Bereits eine Sekunde der Ablenkung können Täter als nächste Gelegenheit nutzen. Es ist davon auszugehen, dass sie sich auf ihren Beutezug entsprechend vorbereiten, das potenzielle Opfer ausspähen im Markt und dann schnell zugreifen.



Zudem erinnert die Polizei gleichzeitig daran, dass PINs für Geldkarten niemals unmittelbar in der Nähe der Geldkarte aufbewahrt werden sollten. So ist zumindest das Konto vor Abbuchungen durch die Diebe geschützt, wenn das Portemonnaie oder die ganze Tasche gestohlen wird.



Pressemitteilung zu anderen Fällen vom 12.02.2024:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5712041



