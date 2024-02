POL-SN: Tatverdächtigen nach Diebstahl gestellt

Schwerin (ots) -



Dank des schnellen Handelns einer Geschädigten konnte gestern die Polizei einen Tatverdächtigen kurz nach einem Diebstahl stellen.



Die Mitarbeiterin eines Kosmetikgeschäfts vernahm gegen 15:00 Uhr aus dem Empfangsbereich des Studios auffällige Geräusche und sah anschließend eine männliche Person die Räumlichkeiten verlassen. Sofort prüfte die Geschädigte den Verkaufstresen und stellte den Diebstahl von Bargeld fest. Der Täter erbeutete in der Paulsstadt Einnahmen im Wert von 380EUR. Dank der unmittelbaren Alarmierung der Polizei und der guten Personenbeschreibung konnten die Polizeibeamten einen 39-jährigen Mann wenige hundert Meter vom Tatort mit dem Geschehen in Verbindung bringen. Die Tatbeute wurde bei der Durchsuchung des Mannes festgestellt und beschlagnahmt. Gegen den 39-jährigen Deutschen wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl erstattet und in diesem Zusammenhang Spuren gesichert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell