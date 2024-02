POL-NB: Einbruch in die Arbeitsagentur

Neubrandenburg (ots) -



20 völlig zerstörte Bürotüren und ein beschädigter Snack-Automat: Das ist das Ergebnis einer Aktion von mindestens einem bisher unbekannten Täter, der in der Nacht in der Arbeitsagentur im Neubrandenburger Ponyweg eingebrochen ist.



Gegen 05:15 Uhr hat ein Mitarbeiter den Einbruch entdeckt und die Polizei gerufen. Revierbeamte und der Kriminaldauerdienst haben sich um Befragungen vor Ort und um die Spurensicherung gekümmert.

Gestohlen wurde nach aktuellem Stand nichts. Ob es Zerstörungswut war oder die Hoffnung, bestimmte Dinge zum Stehlen zu finden, ist unklar. Auch die Snacks im Automaten sind noch alle da.

Der oder die Täter haben jedenfalls einen hohen Sachschaden verursacht: etwa 10.000 Euro.



Die Polizei nimmt mögliche sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch und der Sachbeschädigung unter 0395 / 55825224 oder per Internetanzeige unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



