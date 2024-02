POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge aus Transporter in Güstrow

Güstrow (ots) -



In der Zeit von Samstagnachmittag 16 Uhr bis Montagmorgen 07:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Güstrower Seidelstraße in einen Firmen-Transporter ein und entwendeten aus diesem diverse Arbeitsgeräte und Baumaschinen. Der Schaden wird in diesem Fall auf etwas über 3000EUR geschätzt.



Weiterhin verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Freitag 18:30 Uhr bis Sonntag 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände und -gebäude in der Langen Stege. Dort entwendeten sie zwei Sätze Kompletträder mit Alufelgen sowie die Kfz-Kennzeichen eines Firmenfahrzeuges. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000EUR geschätzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



