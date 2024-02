Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Zuwendung für ein neues Feuerwehrgerätehaus

Die Freiwillige Feuerwehr Sukow im Landkreis Ludwigslust-Parchim benötigt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dafür überreicht Innenminister Christian Pegel am Donnerstag an Bürgermeister Horst-Dieter Keding und an Gemeindewehrführer Daniel Homuth einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 500.000 Euro.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 22. Februar 2024, 15.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Sukow, Am Dorfplatz 23A,

19079 Sukow

Das alte Feuerwehrhaus entsprach nicht mehr den Anforderungen an den Bedarf und der Sicherheit einsatzfähiger Feuerwehren. Mit dem geplanten Neubau, der im Herbst beginnen soll, wird insbesondere die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden der Sukower Feuerwehr gewährleistet.