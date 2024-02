POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20, Höhe Anschlussstelle Stralsund

AVPR Grimmen (ots) -



Am 19.02.2024 gegen 15:00 Uhr kam es auf der BAB 20, kurz hinter der Anschlussstelle Stralsund/B96 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen ein PKW BMW und ein PKW Hyundai frontal zusammen. Der 32-jährige polnische Fahrzeugführer des BMW wurde dabei leichtverletzt. Der 52-jährige deutsche Fahrzeugführer des Hyundai und seine 37-jährige deutsche Beifahrerin wurden beim dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in das Uniklinikum nach Greifswald verbracht.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck für ca. 4h voll gesperrt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Ermittlung des genauen Unfallherganges, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund, ein Mitarbeiter der Dekra vor Ort zum Einsatz gebracht.

Daneben befanden sich Freiwillige Feuerwehr Grimmen, drei Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie drei Funkstreifenwagen des Autobahn-und Verkehrspolizeirevier Grimmen im Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell