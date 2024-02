POL-GÜ: Ergänzungsmeldung zum Fund einer leblosen Person am Strand von Graal-Müritz

Graal-Müritz (ots) -



Im Rahmen der geführten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte die Identität der bislang unbekannten, weiblichen Person geklärt werden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 48-jährige, in Graal-Müritz wohnhafte Frau. Die Ermittlungen zur Todesursache sind indes noch nicht abgeschlossen, wobei anhand vorliegender Erkenntnisse eine suizidale Begehungsweise in Betracht gezogen werden muss.



